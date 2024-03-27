ختام ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج اليوم

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافية برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة روض الفرج، التي قدمتها على مدار 10 أيام، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل ختام ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج

يشهد الختام تقديم عرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بجانب عرض السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، كما تستمر فعاليات الورش الحرفية والتراثية في الخيامية، الإكسسوار، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، فنون تشكيلية، الحلي الخيامية، الكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

معرض فني لورش الطفل

كما تتضمن فعاليات الختام معرضا فنيا لورش الطفل نتاج طوال فترة الليالي الرمضانية بالقصر، بجانب المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية.

ونظمت الهيئة برنامجًا متميزًا اشتمل على عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، عبر برنامجها السنوي ليالي رمضان الثقافية والفنية، وذلك بالقاهرة والمحافظات، إذ تنوعت الفعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها، والتي شهدها الآلاف من أبناء المحافظات.