رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح ليالي رمضان الثقافية بروض الفرج

افتتح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليالي رمضان الثقافية والفنية، مساء أمس الاثنين، بقصر ثقافة روض الفرج، بحضور قيادات الهيئة ونخبة من المثقفين والمبدعين والإعلاميين.

واستهلت الفعاليات ببهو القصر بفقرة استقبال لفرقة التنورة التراثية، على نغمات المزمار البلدي، ثم تفقد معارض الحرف البيئة والأشغال اليدوية والتراثية.

وعلى مسرح القصر، بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم عرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، بقيادة صابر الحدد، قدمت خلاله باقة من الأغاني الدينية، منها: «مدد يا نبي، وإلى رحاب يثرب، ونور على الليالي، ويا داخل الروضة».

وشدت فرقة الفيوم للإنشاد الديني، بباقة من الموشحات الجماعية، منها حبيبنا المصطفي، بجانب مجموعة من الابتهالات الدينية.

وقدمت فرقة قاطية للإنشاد الديني، بقيادة علي منصور باقة من الفقرات الدينية، منها «نور البدر، ومديح المصطفى، وطلع البدر علينا، والليلة عندنا عيد، ومولانا، وصل على خير الأنام، والمسك فاح».

برنامج متنوع ومكثف في القاهرة وجميع المحافظات في رمضان

وقدم «البسيوني» تهنئته للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الهيئة حرصت هذا العام على إعداد برنامج متنوع ومكثف في القاهرة وجميع المحافظات على مدار شهر رمضان، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، مشيدا بالمستوى الفني الراقي للفرق الفنية للهيئة، والأنشطة والورش واللقاءات التثقيفية المعدة لهذه المناسبة، كما قدم شكره لجميع الإدارات والفروع الثقافية المنفذة للفعاليات.

ورش فنية في ليالي رمضان

وشهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية، منها ورشة الشباب والعمال إعادة تدوير، وديكوباج، بجانب ورش المرأة التي تضمنت ورشة الإكسسوار والحلي، المكرمية، بالإضافة ورش ثقافة القرية الخيامية، وورش متنوعة للأطفال معبرة عن أهم مظاهر رمضان، وورش القصور المتخصصة وتضمنت ورش خزف وفخار وحصير.

وتقام الورش الفنية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، من خلال الإدارات العامة التابعة، كما تقام العروض والفعاليات الفنية ومسابقة الإنشاد الديني بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية وإداراتها التابعة.