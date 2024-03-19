رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح ليالي رمضان الثقافية بروض الفرج

كتب:

إلهام الكردوسي
12:21 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة يفتتح ليالي رمضان في روض الفرج

عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة يفتتح ليالي رمضان في روض الفرج

افتتح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليالي رمضان الثقافية والفنية، مساء أمس الاثنين، بقصر ثقافة روض الفرج، بحضور قيادات الهيئة ونخبة من المثقفين والمبدعين والإعلاميين.

واستهلت الفعاليات ببهو القصر بفقرة استقبال لفرقة التنورة التراثية، على نغمات المزمار البلدي، ثم تفقد معارض الحرف البيئة والأشغال اليدوية والتراثية.

وعلى مسرح القصر، بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم عرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، بقيادة صابر الحدد، قدمت خلاله باقة من الأغاني الدينية، منها: «مدد يا نبي، وإلى رحاب يثرب، ونور على الليالي، ويا داخل الروضة».

وشدت فرقة الفيوم للإنشاد الديني، بباقة من الموشحات الجماعية، منها حبيبنا المصطفي، بجانب مجموعة من الابتهالات الدينية.

وقدمت فرقة قاطية للإنشاد الديني، بقيادة علي منصور باقة من الفقرات الدينية، منها «نور البدر، ومديح المصطفى، وطلع البدر علينا، والليلة عندنا عيد، ومولانا، وصل على خير الأنام، والمسك فاح».

برنامج متنوع ومكثف في القاهرة وجميع المحافظات في رمضان

وقدم «البسيوني» تهنئته للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الهيئة حرصت هذا العام على إعداد برنامج متنوع ومكثف في القاهرة وجميع المحافظات على مدار شهر رمضان، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، مشيدا بالمستوى الفني الراقي للفرق الفنية للهيئة، والأنشطة والورش واللقاءات التثقيفية المعدة لهذه المناسبة، كما قدم شكره لجميع الإدارات والفروع الثقافية المنفذة للفعاليات.

ورش فنية في ليالي رمضان

وشهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية، منها ورشة الشباب والعمال إعادة تدوير، وديكوباج، بجانب ورش المرأة التي تضمنت ورشة الإكسسوار والحلي، المكرمية، بالإضافة ورش ثقافة القرية الخيامية، وورش متنوعة للأطفال معبرة عن أهم مظاهر رمضان، وورش القصور المتخصصة وتضمنت ورش خزف وفخار وحصير.

وتقام الورش الفنية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، من خلال الإدارات العامة التابعة، كما تقام العروض والفعاليات الفنية ومسابقة الإنشاد الديني بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية وإداراتها التابعة.

 

اقرأ المزيد:

رئيس «قصور الثقافة»: الجانب التوعوي أحد أهم مسارات التنمية وتأصيل الهوية

رئيس «قصور الثقافة»: مصر تشهد في عهد السيسي عصرا ذهبيا لتمكين المرأة

«قصور الثقافة» تطلق عروض نوادي المسرح بـ3 محافظات 15 مارس

قصور الثقافة تطلق «ليالي رمضان» في ميدان السواقي بالفيوم الاثنين المقبل

قصور الثقافة بالأقصر تنظم أمسيات شعرية ضمن برنامج ليالي رمضان

«قصور الثقافة» تصدر عددا جديدا من مجلة «أبيض وأسود» السينمائية
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي