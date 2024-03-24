«ثقافة الطفل» يكرم الفنان محمد التهامي في ليالي «أهلا رمضان»

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، في إقامة ليالي «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث يتضمن برنامج الأحد 14 رمضان، تكريم مسيرة الفنان محمد التهامي، وذلك بحضور نجله سامح محمد التهامي.

مسيرة الفنان محمد التهامي

والفنان محمد التهامي من مواليد عام 1938وحصل على البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة شعبة التصوير عام 1962، وتوفي عام 1998، ويعد الفنان محمد التهامي من أهم الشخصيات التي أثرت في مجلة سمير وميكي على مدى سنوات طويلة وقد قضى عمره وأفناه تحت سقف مؤسسة دار الهلال وعمل بكل مجالاتها وكانت له بصمة لا تنسى في كل منها.

وشارك في تأسيس مجلة باسم للأطفال عام 1976، وشارك برسوماته بدار الغد العربي سلسلة قصص الانبياء للأطفال، كما شارك بمعرض الرسوم الصحفية الدورة الاولى بقصر الفنون عام 1994 وبمهرجان الإبداعات التشكيلية الموجهة للطفل بقصر الفنون عام 1995.

جدير بالذكر أن شركة والت ديزني العالمية قامت بتكريمه على دقة رسمه لشخصيات ميكي في فترة الستينيات.