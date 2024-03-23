قصور الثقافة تطلق ورشة «ابدأ حلمك» للدراسات السينمائية في بورسعيد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية «ابدأ حلمك» المختصة بالدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برامج وزارة الثقافة.

محاضرات الدراسات الثقافية

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان «مبادئ الفيلم التسجيلي»، تناول خلالها المخرج عصام حلمي مفهوم الفيلم التسجيلي، موضحا أنه يعتمد على رصد الواقع من خلال طرح موضوع جديد بوجهة نظر مختلفة وزاوية غير تقليدية. كما قام بتعريف المتدربين بقواعد صناعة الفيلم التسجيلي ومراحله بدءا من اختيار الفكرة وحتى مرحلتي المونتاج والإخراج.

وخلال المحاضرة الثانية الخاصة بمبادئ التصوير السينمائي تناول خلالها مدير التصوير زايد نايف قواعد التصوير السينمائي وأساليب الإضاءة المختلفة باستخدام معدات متنوعة وإضاءة احترافية، مؤكدا في ختام حديثه ضرورة التقاط مجموعة من اللقطات خلال تسجيل الحدث لتقديم عمل في تسلسل وتناغم.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان «السيرك»، لمناقشه أساليب التصوير والإخراج مع المتدربين.

موعد ختام ورشة قصور الثقافة

وتقدم هيئة قصور الثقافة الورشة مجانا للرواد، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتور جيهان الملكي.

ومن المقرر، أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع إدارة الثقافة السينمائية، وضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.