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دراما المتحدة

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم منى الصبان

كتب:

أميرة عزالدين
02:37 م | الأربعاء 27 مارس 2024
منى صبان مهرجان أسوان الدولي

منى صبان مهرجان أسوان الدولي

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، في حفل افتتاح الدورة الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، تقديرا لما قدمته من إسهامات عديدة في عالم الفن السابع.

أسباب تكريم مهرجان أسوان الدولي لـ منى الصبان

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حرصها الدائم على الاحتفاء بالمبدعات خلف الكاميرا من السينمائيات اللاتي كان لهن بصمات كثيرة في عالم السينما، وساهمن في الارتقاء بالثقافة السينمائية وتعليم فنون السينما للأجيال الجديدة.

أبرز المعلومات عن الدكتورة منى الصبان

وتمتلك الدكتورة منى الصبان تاريخا حافلا في مجال التدريس، إذ أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في معهد السينما، ودرست في لبنان وسوريا وتونس والأردن والسودان والكويت وسلطنة عمان، كما صدر لها العديد من المؤلفات.

 

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