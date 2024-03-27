انخفاض جديد في أسعار منتجات الألبان بالأسواق.. بكام الكيلو؟

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 27-3-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار المنتجات التي تشهد انخفاضا اليوم الأربعاء 27-3-2024 في الأسواق.

أسعار الجبن بجميع أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 140.89 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 104.26 جنيه، بتراجع 13.06 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي 294.96 جنيه، بتراجع 36.06 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء «الثلاجة» 123.71 جنيه، بتراجع 4.81 جنيه في الأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء «الإسطنبولي» إلى 150.28 جنيه، بانخفاض 3.72 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر 241.66 جنيه، بتراجع 44.32 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللبن المجفف «البودرة» 105.57 جنيه، بتراجع 25.71 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن السائب 28.81 جنيه، بتراجع 0.34 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ 41.08 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه في الأسواق