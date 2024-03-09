قبل ساعات من شهر رمضان.. انخفاض جديد في أسعار الأجبان والسمن بالأسواق

شهدت أسعار الجبن والسمن في الأسواق انخفاضا ملحوظا، ذلك قبيل ساعات على بدء شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2024، فيما يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد حدوث انخفاضات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن أبرز السلع التي حدث بها تراجع تلك الخاصة بوجبة السحور من الفول والأجبان والألبان، حسبما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض سعر كيلو الفول بواقع 7 جنيهات

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة للمجلس انخفاض سعر كيلو الفول المعبأ بمقدار 7 جنيهات دفعة واحدة، حتى بات سعره في الأسواق حاليًا 61 جنيهًا فقط، وبنسبة انخفاض بلغت 10%، وهو الأكثر استخداما من قبل المواطنين في مصر لتناول السحور في كل أيام الشهر الكريم.

انخفاض سعر الأجبان

وبالنسبة للجبن البيضاء ثلاجة وزن 1 كيلو جرام فقد انخفضت بمقدار 25 جنيها للكيلو وباتت تباع بسعر 106 جنيهات، في حين انخفض سعر الجبن البيضاء الأسطنبولي بواقع 30 جنيها دفعة واحدة، مسجلة 126 جنيها للكيلو، وبالنسبة للجبن الأبيض فقد انخفض سعر الكيلو منه بمقدار 9 جنيهات دفعة واحدة، ليسجل 141 جنيها للكيلو، وبنسبة انخفاض وصلت لـ5.76%، أما وعن الجبن الرومي فقد انخفض بمقدار 6 جنيهات في الكيلو، ليباع بسعر 248 جنيها في الأسواق.

انخفاض أسعار الألبان اليوم

وانخفضت أسعار اللبن المجفف اليوم في الأسواق بمقدار 3 جنيهات ليسجل سعر الكيلو منه مبلغ الـ125 جنيها، فيما انخفض سعر السمن البلدي لوزن الكيلو بمقدار 78 جنيها في الأسواق مسجلة مبلغ الـ274 جنيها للكيلو، وبنسبة انخفاض بلغت حد الـ22%.