سعر تذكرة مهرجان الجبن المصري.. شراء بأسعار مخفضة ومسابقات للأطفال

انطلق مهرجان الجبن في 4 أكتوبر الجاري، وتوافر به العديد من أنواع الجبن الفاخر، وبأسعار مناسبة، ما يمكن المواطنين من شراء متطلباتهم، وعمل جولة مميزة في الوقت ذاته بحديقة الحرية، الذي يقام فيها مهرجان الجبن.

يقام مهرجان الجبن بحديقة الحرية في الزمالك لبيع أنواع الجبن ومنتجات الألبان، ويكون آخر يوم له اليوم، ويفتح أبوابه أما الزوار من الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساءً.

سعر تذكرة مهرجان الجبن

وسعر دخول المهرجان فهو يكون مجانيًا للجميع، لكن يجري دفع 10 جنيهات رسوم دخول الحديقة، وتكون جميع الأنشطة والفعاليات مجانية، بالإضافة إلى عرض التذوق، وبيع جميع أنواع الجبن ومنتجات الألبان الأخرى، وطبخ حي بالجبن وعروض ترفيهية ومسابقات وهدايا للجمهور، ومسابقة النحت على الجبنة، والرسم على البلاص، وتنسيق أطباق الجبن، وندوات علمية حول صناعة الجبن.

فعاليات مهرجان الجبن

يقدم المعرض جميع منتجات الألبان وفعاليات التذوق والعروض الترفيهية والمحاضرات العلمية للجمهور، بشأن صناعة الجبن والألبان من العارضين والقائمين على تنظيم المهرجان، وإقامة محاضرات وندوات علمية حول تطور صناعة الجبن، والتحديات التي تواجها لزيادة نسبة الصادرات.

وتتميز مصر بإنتاج 4 أنواع من الجبن، وهي الجبن الرومي بأنواعه والجبن القريش والدمياطي والقديم «المش»، وأصناف الأجبان التي تنتجها المصانع والمعامل مثل الجبنة البيضا، والأجبان المطبوخة والجافة وأجبان الطهي والحلويات.

أنواع الجنبة المعروضة

ويضم المعرض أكثر من 50 شركة عارضة من جنسيات مصرية ومشاركين من دول أخرى، لعرض منتجاتهم للجمهور، ويوجد أنواع الجبن المستوردة: «جبن الجودة والبلو تشيز واللبنة وآيس كريم بشرش اللبن والجبن السوري».

يقدم المعرض أنشطة للأطفال مثل مسابقات الرسم على البلاص والرسم على الجبن الرومي، ومسابقات تذوق الجبن، وتتضمن الفعاليات معرض المخبوزات والأدوات والمعدات التي تساعده في صناعة الأجبان.