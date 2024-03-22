تراجع ملموس في أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 22-3-2024

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 22-3-2024، بعض التراجع في الأسواق، مع توافر المعروض منها، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية التراجع في أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق للمستهلكين.

أسعار الجبن بجميع أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 255.6 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 4.37 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 137.35 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 6.62 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 104.54 جنيه، بنسبة تراجع 1.35جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي 301.87 جنيه، بنسبة انخفاض 5.21 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) 122.08 جنيه، بنسبة تراجع 6.64 جنيه في الأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) إلى 145.77 جنيه، بنسبة انخفاض 5.42 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر 252.87 جنيه، بنسبة تراجع 25.24 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللبن المجفف (البودرة) 116.47 جنيه، بنسبة تراجع 18.34 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن السائب 28.58 جنيه، بنسبة تراجع 0.35 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ 40.77 جنيه، بنسبة تراجع 0.81 جنيه في الأسواق.