«القاهرة الإخبارية»: إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال أيام

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الأسماء المتداولة بين الحين والآخر، لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشر، التي كلفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في 14 مارس، ما زالت قيد التمحيص والتدقيق.

حلف اليمين خلال الأيام المقبلة

وأضافت خلال رسالة على الهواء ما حصل في قطاع غزة من آثار للحرب التي ما زالت مستمرة، موضحة أنه مضى على تكليف الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحكومة المكلف 13 يوما، وبقى 8 أيام، ومن المرجح أن يكون بالأيام المقبلة حلف اليمين.

مهلة 3 أسابيع لتشكيل الحكومة

وتابع أن القانون الفلسطيني ينص على أنه بعد تكليف رئيس الوزراء يكون لديه مهلة 3 أسابيع لتشكيل الحكومة، وإذا لم يجرى التشكيل تأخذ مدة أسبوعين لانتظار التشكيل، موضحة أن هناك أسماء متداولة، ولكن لم يحدث استقرار على وزارة الداخلية تحديدا.