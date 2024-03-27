«الحرية المصري»: وقف إطلاق النار في غزة نتاج للجهود المصرية

رحب رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والذي يأتي للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، واصفا القرار بالصائب رغم تأخره ويجب على قوات الاحتلال الإسرائيلية الالتزام به.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضاف عطية، في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار مجلس الأمن يأتي بعد مجهودات وتبني رؤية الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، التي كان قد أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر السلام بالقاهرة، ومطالبته بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها الإجرامية والانتهاكات الإنسانية في القطاع.

عطية يوجه رسالة للمجتمع الدولي

ووجه عطية رسالة للمجتمع الدولي وقيادات العالم بالتحرك والالتزام بآليات التصويت الأممية ومراجعة الأعراف الدولية من أجل حماية المدنيين العزل في غزة، مشيرا إلى أن غزة تعاني من أوضاع إنسانية صعبة.