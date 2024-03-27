على جمعة: المدير اللي يرقي الناس بمزاجه هيتحاسب قدام ربنا

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق، على سؤال أحد الحضور حول حكم المدير الذي يرقي الموظفين للثقة وليس للكفاءة، ويقيمهم على أساس ما يقدمونه له من خدمات بعيدا عن العمل، ما يسبب إحباطا لبعض المرؤوسين.

وقال مفتي الديار السابق، خلال حلقة برنامج نور الدين على قناة الناس: «علينا أن نقول النصيحة النبوية لهذا الرئيس غير العادل، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن».

وتابع: «حل هذا هو توجيه هذه النصيحة لهذا المدير، أنك ستُسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل في رعيك، ولو صدر منك انتقاصا لمرؤسك عوضه، ولا تحمل عليه، يعني متحملش عليه وساعده، قالوا لاقيني ولا تغديني».