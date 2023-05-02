الدكتور علي جمعة ضيفا أسبوعيا على قناة الناس

يحل الدكتورعلي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ضيفًا يوم الاثنين من كل أسبوع ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، في الثامنة مساء.

مناقشة أهم قضايا الساعة

برنامج «مع الناس»، يقدمه الإعلامي شريف فؤاد، ويناقش في الحلقة الخاصة من كل أسبوع مع الدكتور علي جمعة، أهم قضايا الساعة الفكرية والفقهية التي تتصل بمستجدات العصر، وقضايا التجديد، وبناء المفاهيم وتصحيحها ورد الشبهات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023 وتبث عبر تردد 12054 رأسي وتقدم عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.