الدكتور علي جمعة: والد «أبلة فضيلة» شجع الشيخ حمدي الزامل على تلاوة القرآن

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ عوف بحبح، كان مختص في التجويد والقراءات، وخرج من تحت يديه الشيخ حمدي الزامل، بينما أعجب الشيخ توفيق عبدالعزيز «والد أبلة فضيلة» بصوت الشيخ حمد الزامل بشدة عندما جاء إلى مصر، وشجعه على الاستمرار في التلاوة والتفرغ لها، كون التلاوة ليست أمر سهل ويسير، إذ أنها تحتاج إلى مداومة على الحفظ والقراءات إلى جانب مراعاة أحكام التجويد ومداومة الحفاظ على الصوت وغيرهم.

الشيخ حمدي الزامل لم يقدم في الإذاعة

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «مصر أرض التلاوة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة الناس، أن الشيخ حمدي الزامل لم يقدم في الإذاعة، بل الشيخ مصطفى إسماعيل هو من قدم له أوراقه في الإذاعة، مشيرًا إلى وجود علاقة بين الشيخ حمدي الزامل والفنانة أم كلثوم، إذ أنها قالت عنه: «الصوت ده حرام إنه ميوصلش للناس وتتمتع به»،

علاقة أم كلثوم بـ«الزامل»

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ حمدي الزامل تأخر في تنفيذ نصيحة أم كلثوم، ولكنه قرأ القرآن في الأربعين الخاص بأم كلثوم بعد وفاتها، مشيرًا إلى أن كوكب الشرق وصت الشيخ مصطفى إسماعيل، بمعاونة «الزامل» في مجال الإذاعة وقراءة القرآن.