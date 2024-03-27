ضبط شخصين متهمين بالنصب على رجل أعمال في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها «وضع يد» بالإسكندرية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحايا هما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3 مليون جنيه) وعقب استلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.

جرى استهداف المذكورين بدائرة قسمي شرطة (البساتين – مدينة نصر ثالث) حيث أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من الأجهزة اللاسلكية – 2 نموذج خاتم شعار الجمهورية «مقلدان» - كارت تصريح مقابلة خالي البيانات مزور – عدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية - طلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية «تعيين وظائف، تخصيص قطع أراض» – عدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالي 651 جراما – عدد من ساعات اليد – الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير - مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية» – سيارة) وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.