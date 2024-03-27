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دراما المتحدة

الحكومة: 154 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة 2024-2025 

كتب:

أسماء زايد
03:06 م | الأربعاء 27 مارس 2024
وزير المالية

وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنّ هناك 154 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.

ووفقا للمعلن من مجلس الوزراء، فإنّ مجلس النواب سيتسلم مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 الأحد المقبل، بعد الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

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