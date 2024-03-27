الحكومة: 154 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة 2024-2025 

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنّ هناك 154 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.

ووفقا للمعلن من مجلس الوزراء، فإنّ مجلس النواب سيتسلم مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 الأحد المقبل، بعد الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.