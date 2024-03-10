دعا لإبادة غزة.. مقتل ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش

كشف المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل الرائد عمشير بن دافيد، ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خلال اشتباكات مع رجال الفصائل الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة.

مقتل قائد في تشكيل كوماندوز

وبحسب صحيفة «يديعوت إحرونوت» الناطقة باللغة العبرية، فقد قتل بن دافيد البالغ من العمر 43 عامًا، وهو قائد في تشكيل كوماندوز من مستوطنة عيلي، في معركة أصيب فيها مقاتل آخر.

وكان بن دافيد قد دعا في لقاء سابق، خلال لقائه مع وسائل إعلامية عبرية، إلى ضرورة إبادة غزة بما فيها.