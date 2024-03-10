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دراما المتحدة

دعا لإبادة غزة.. مقتل ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش

كتب:

منى السعيد
04:58 ص | الأحد 10 مارس 2024
مقتل ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف

مقتل ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف

كشف المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل الرائد عمشير بن دافيد، ابن خال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خلال اشتباكات مع رجال الفصائل الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة.

مقتل قائد في تشكيل كوماندوز

وبحسب صحيفة «يديعوت إحرونوت» الناطقة باللغة العبرية، فقد قتل بن دافيد البالغ من العمر 43 عامًا، وهو قائد في تشكيل كوماندوز من مستوطنة عيلي، في معركة أصيب فيها مقاتل آخر.

وكان بن دافيد قد دعا في لقاء سابق، خلال لقائه مع وسائل إعلامية عبرية، إلى ضرورة إبادة غزة بما فيها.

 

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بقلم منى السعيد