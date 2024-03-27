تفاصيل استثمارات الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية 2024 - 2025
كتب:
أسماء زايد
03:32 م | الأربعاء 27 مارس 2024
وزيرة التخطيط
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024 - 2025.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل:
- تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية.
- تخصيص 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
- تخصيص 8.4% لمشروعات الإنشاءات.
- تخصيص 7.1% لمشروعات النقل والتخزين.
- تخصيص 3.8% لمشروعات الطاقة.
- تخصيص 3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تخصيص 3.1% لمشروعات الزراعة.
- تخصيص 6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.
ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.