تفاصيل استثمارات الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية 2024 - 2025

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024 - 2025.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل:

- تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية.

- تخصيص 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

- تخصيص 8.4% لمشروعات الإنشاءات.

- تخصيص 7.1% لمشروعات النقل والتخزين.

- تخصيص 3.8% لمشروعات الطاقة.

- تخصيص 3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تخصيص 3.1% لمشروعات الزراعة.

- تخصيص 6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.

ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.