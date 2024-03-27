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دراما المتحدة

تفاصيل استثمارات الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية 2024 - 2025

كتب:

أسماء زايد
03:32 م | الأربعاء 27 مارس 2024
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024 - 2025.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل:

- تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية.

- تخصيص 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

- تخصيص 8.4% لمشروعات الإنشاءات.

- تخصيص 7.1% لمشروعات النقل والتخزين.

- تخصيص 3.8% لمشروعات الطاقة.

- تخصيص 3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تخصيص 3.1% لمشروعات الزراعة.

- تخصيص 6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.

ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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بقلم أسماء زايد