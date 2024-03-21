وزيرة التخطيط: مبادرة «حياة كريمة» استهدفت 26 مليون سيدة مصرية

وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التحية لكل سيدة تمثل رمزًا للعطاء لأسرتها وتقدم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقة في البناء والتنمية، مشيرة إلى عدة أقاويل تفيد بأن الأم عين نرى بها الدنيا والقلب الذي ينبض والوطن الذي نسكن به.

وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار، اعتزازها وفخرها بما تحظى به عظيمات العالم بأسره من دعم في ظل وجود قيادة حكيمة تجعل المرأة في قلب كافة خطط وسياسات الدولة.

وأضافت أنَّ المرأة المصرية دائما على العهد عونا للوطن في مختلف مراحل نهضته، مشيرة إلى أنَّ 26 مليون سيدة مصرية استفادت من حياة كريمة، والتي تهدف بأكملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية.

وتابعت أنَّه تمّ إجراء ما يزيد على 47 مليون فحص للسيدات للاطمئنان على صحة المرأة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، فالمرأة هي عماد الأسرة والوطن بأكمله، مشيرة إلى أنَّ الدولة بذلت جهود التمكين الاقتصادي للمرأة وقدمت تمويلا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية 2023، واستفادت منها ما يقرب من 5 ملايين مستفيدة مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه لـ 2 ميلون مستفيدة في نهاية عام 2016.

وأشارت إلى أنَّ أعداد الإناث التي لهن حسابات بنكية بلغت نحو 20 مليون سيدة بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016، متابعة أنَّ جهود الدولة غيرت حياة ملايين المصريات وحولتهنّ لمشاركات فعالات في نهضة هذا الوطن العظيم، مؤكّدة أنَّه تم عقد شراكات ناجحة لبناء قدرات النسائية الشابة.

وأشادت بالشراكات مع المجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروع زيادة مشاركة المرـة في الحياة العامة في مصر، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي لتنمية قدرات المرأة ودعم مساهماتها في الجهود التنموية للدولة، وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية تأهل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بإيطاليا.

وواصلت: «بلغت عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة، كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي إلى ارتفاع نسبة الاناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة نحو 51% منهم 26% على درجات قيادية و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم».

وأكملت: «قبل عامين، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي كأحد فئات جوائز التميز الحكومي وقد تم إطلاق الجائزة بالفعل في الحكومة، وسوف نبدأ في تطبيقها على مؤسسات القطاع الخاص».

واستكملت: «في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات في كلا من البورصة المصرية والقطاع المصرفي وغير المصرفي حقق المؤشر ارتفاعا من 19% إلى 23% هذا العام، وبالتالي نحن على الطريق الصحيح للوصول إلى نسبة 30% بحلول عام 2030».