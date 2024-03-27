7 تنبيهات مهمة من «الأزهر» إن لم تدرك أول صلاة الجماعة مع الإمام

نشر الأزهر الشريف فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتناول «هل ما إذا دخلتُ المسجد وكان الإمام راكعًا، هل أقرأ الفاتحة سريعًا ثم أركع أم أركع مباشرة؟، 7 تنبيهات مهمة إن لم تدرك صلاة الجماعة من بدايتها مع الإمام .. تعرف عليها»، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

تنبيهات مهمة إن لم تدرك صلاة الجماعة

وتحدث في فيديو الأزهر الشريف الدكتور معاذ شلبي، من علماء الأزهر، موضحا أن أداء الصلوات الخمس في جماعة عمل عظيم له ثواب كبير لكن أحيانا نذهب إلى المسجد ونجد أن الإمام بدأ بالفعل، وتابع: «في هذا الفيديو نقول 7 أشياء مهمة لو لم تلحق الجماعة مع الإمام».

وواصل الدكتور معاذ شلبي متحدثا عن التنبيهات السبعة قائلا:

1- لا تركض داخل المسجد ولا إلى المسجد لكي تلحق الإمام وهو في وضع الركوع، ولكن عليك بالسكينة مثلما أوصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.

2- لو وجدت مكانا في آخر صف قف فيه، ولو لم تجد قف خلف الإمام مباشرة ثم يكمل الناس الصف عن يمينك وشمالك.

إدراك الركوع مع الإمام

3- لو أدركت ركوع الإمام لا تقف لتقرأ الفاتحة بسرعة قبل أن تركع مثلما يفعل كثير من الناس، ولكن ادخل مع الإمام في الركوع مباشرة وبذلك تحسب لك الركعة.

4- إذا دخلت في صلاة الجماعة وكان الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا كبر تكبيرتين وليس تكبيرة واحدة، الأولى للإحرام والثانية للركن الذي به الإمام.

5- لو دخلت ووجدت الإمام ساجدا أو جالسا بين السجدتين مثلا ادخل معه ولا تنتظره ليبدأ في الركعة الجديدة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا».

6- اعتبر ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك وليس آخرها، فلما تدخل مع الإمام في الركعة الثالثة تكون الأولى بالنسبة لك، والرابعة له تكون الثانية بالنسبة لك، وبناء عليه لو تصلي العصر مثلا في الركعة الأولى والثانية بالنسبة لك اقرأ الفاتحة وسورة وفي الثالثة والرابعة بالنسبة لك اقرأ الفاتحة فقط.

7- لو أدركت الإمام وهو في التشهد الأخير ودخلت معه في الصلاة أخذت ثواب الجماعة على قول جمهور الفقهاء وإن انتظرت مع مجموعة حتى ينتهي الإمام من صلاته لإقامة جماعة ثانية فجائز والله تعالى أعلى وأعلم.