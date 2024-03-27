شيخ الأزهر: موقف الجيل الجديد من اللغة العربية من أسباب ضعف ثقافته

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن البحث في أسماء الله الحسنى ليس أمرا سهلا، لذلك يبدأ كل العلماء البحث والدراسة حول المعنى اللغوي الخاص بأسماء الله الحسنى، موضحا أن لولا اللغة لما فهمنا القرآن الكريم، فهو نزل بلغة أشخاص يفهمونه، وإلا كيف يكلفهم الله بشيء؟.

أصل الكلمة في الاشتقاق اللغوي

وأضاف خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع على قناة «الناس» من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن أصل الكلمة في الاشتقاق اللغوي تعني المصدر، ويكون المُختار من هذه المعاني اللغوية هو الذي يمكن أن يطلق على الله العليم، مشيرا إلى أن اللغة العربية واسعة للغاية ونادرا ما نجد كلمة لها معنى واحد.

ثراء وجمال اللغة العربية

وتابع أن وجود أكثر من معنى للكلمة في اللغة العربية يدلل على جمالها وثرائها، لذلك نزل بها القرآن الكريم، إذ استطاعت أن تستوعب الأحاديث «الكلام» النحوية من الله سبحانه وتعالى، فهي لغة مقدسة، وللأسف ضيّعها الجيل الجديد الذي يعيش فيه، مشيرا إلى أن موقف هذ الجيل تجاه لغته من أسباب الضعف والهزال الشديد في فكره وثقافته.