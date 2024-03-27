علي جمعة لـ«قناة الحياة»: الإشراقات والكرامات قد تكون نعمة أو مدخلا للشيطان

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن خوارق العادات عوارض تلقى في طريق الإنسان، موضحًا أن التصوف قاعدته تقول «ملتفت لا يصل» والإشراقات والرؤى نعم تستجوب الشكر، لكنها ليست من منهج الصوفية.

الإشراقات والكرامات قد تكون نعمة

ونوه «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «مملكة الدراويش»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الإشراقات والكرامات قد تكون نعمة أو مدخلًا للشيطان ولا يُعتمد عليها لأن من اتبعها ضل.

وتابع: «ورد ذلك عن سيدي عبد القادر الجيلاني عندما حاول الشيطان إخراجه من ديوان الولاية»، موضحًا أن خوارق العادات والكرامات التي تحدث للمؤمنين نوع من أنواع التثبيت في أول الطريق.