«بشتغل على قد فلوسهم».. علي جمعة يكشف حكم من يعمل بهذا المبدأ

رد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور ببرنامج «نور الدين»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، حول مقولة «على قد فلوسهم»، وهو أن موظف لا يهتم بالعمل، فما حكم هذا العمل؟، قائلًا: «الرضا بما أقامك الله فيه أول طريق النجاح».

على المسلم تعلم علم الإدارة

وأوضح «جمعة»، أنه في بعض الأحيان يتشوق الإنسان إلى ما ليس في مجاله ودوره، مؤكدًا أنه يجب على المسلم تعلم علم الإدارة ومنها عدم تخطي رئيسك والصبر.

وشدد على أن الإنسان ليس راضيا بوضعه ويرى هذا الموضع أقل مما ينبغي، منوهًا بأنه علينا بالتواضع وأن نترك الله لكي ينقلنا من مكان إلى أخر أو من مستوى إلى أخر.

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل.