يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 28-3-2024، إيذاناً بتناول الإفطار الثامن عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصيام فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و12 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 28-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الخميس 28-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 28-3-2024، في اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:13 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:01 صباحاً.

إمساك: 4:01 صباحاً.

الفجر: 04:21 صباحاً.

الشروق: 5:50 صباحاً.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء 7:32 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الخميس 28-3-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:13 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة التاسعة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك.