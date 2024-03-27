تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط اليوم.. بروتوكولات تعاون وتعيين أستاذة جدد

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ جلسته الشهرية اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

تهنئة الرئيس السيسي بقرب حلول عيد الفطر

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور أحمد المنشاوي التهنئة؛ للرئيس السيسي رئيس الجمهورية، والوزراء، والشعب المصري، وأسرة جامعة أسيوط بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، متمنياَ لمصر قيادة وشعباً، كل الخير والازدهار.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة والأحداث البارزة خلال شهر مارس 2024، وأهمها تنظيم الجامعة لعدد من البرامج والأنشطة الخيرية، وحملة «إفطار صائم» لطلاب جامعة أسيوط من مختلف الكليات خلال شهر رمضان، وتنظيم احتفالية كبرى بالذكرى الـ52 لانتصارات العاشر من رمضان.

حصول الجامعة على المرتبة 27 عالمياً

وأشاد مجلس الجامعة بحصول الجامعة على المرتبة 27 عالمياً لأول مرة في تصنيف «HE Higher Education Ranking»، ومشاركة الجامعة في برنامج القيادات الجامعية المصرية الخامس؛ لهيئة فولبرايت مصر بالغردقة، وتنظيم المائدة المستديرة الثانية للمركز الجامعي للتدريب المهني حول: المهارات المطلوبة لسوق العمل، في القطاع الطبي بمحافظة أسيوط.

كما أشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بزيارة البروفيسور نيلز فريدريك الخبير الجيولوجي، من جامعة روسكيلد بالدنمارك، في إطار المشروع البحثي القائم بين الجامعتين، وكذلك زيارة وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة؛ لتعزيز سبل التعاون؛ الأكاديمي، والعلمي، وإطلاق نادي المواطنة الفعالة، والنموذج الوطني للموازنة التشاركية؛ بالشراكة مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والاهتمام بالمشاركة فى وقائع تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات؛ برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

افتتاح وحدات ومراكز علمية في جامعة أسيوط

وأشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بافتتاح عدد من الوحدات، والمراكز العلمية بكلية التربية؛ لخدمة العملية؛ التعليمية، والبحثية، وافتتاح جدارية كلية العلوم بعنوان «علوم المستقبل»، وافتتاح ملتقى جامعات إقليم وسط الصعيد حول «نزاهة البحث العلمي بين الواقع والمأمول»، وافتتاح المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لكلية الطب حول «الجوانب الغذائية للأمراض المختلفة»، والبرنامج التأهيلي العام للأطباء الجدد الدفعة الـ75، والمؤتمر العلمي التاسع عشر للطب البيطري ورؤية مصر 2030، بالتعاون مع جامعة بدر.

ووجه مجلس جامعة أسيوط التهنئة؛ إلى طلاب الجامعة الفائزين بكأس العباقرة جامعات «الموسم السادس»، وكذلك طلاب الجامعة من ذوى الهمم؛ لحصدهم 3 ميداليات في رفع الأثقال في دورة الجامعات المصرية.

ووافق مجلس جامعة أسيوط؛ على اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة فى؛ كلية الطب البيطري، ومعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وبين جامعة مايدو جوري ومعهد فريدريش لوفلر (معهد البحوث الفيدرالي للصحة الحيوانية)، وكذلك اتفاقية تعاون بين كلية التربية الرياضية بالجامعة، وكلية التربية الرياضية والصحة بجامعة شرق الصين العادية.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.

كما وافق مجلس الجامعة؛ على استراتيجية لتنفيذ مشروع محو الأمية، وتعليم الكبار بجامعة أسيوط؛ بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار، وعقد مسابقة لأفضل كلية صديقة للبيئة لعام 2023/2024؛ في ضوء معايير التصنفيات العالمية.