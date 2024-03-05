رئيس جامعة أسيوط يفتتح عددا من مشروعات التطوير بكلية التربية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بكلية التربية، ضمن عمليات التحديث الشاملة التي تشهدها الجامعة، لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين.

مركز الدكتور أحمد المنشاوي للنشر العلمي والتميز البحثي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن عمليات التطوير والتحديث التى تشهدها كلية التربية، تهدف إلى الارتقاء بخدماتها التعليمية والبحثية، وتمثل نقلة نوعية في تعظيم قدراتها الأكاديمية والخدمية، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الجودة في خدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية، تماشيا مع الطفرة التي يشهدها القطاع التعليمي في مصر.

وتضمنت الافتتاحات، مركز «الدكتور أحمد المنشاوي للنشر العلمي والتميز البحثي»، بكلية التربية والذي يهدف إلى تنمية المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكلية التربية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط،؛ أن المركز يشرف على إصدار المجلات العلمية لكلية التربية وهي؛ المجلة العلمية لكلية التربية، المجلة التربوية لتعليم الكبار، مجلة دراسات في الإرشاد النفسي والتربوي، كما يقوم المركز بالإشراف على إعداد وتجهيز البحوث العلمية التى يتم نشرها دولياً.

افتتاح «وحدة التدريب والتنمية المهنية» بالكلية

وافتتح الدكتور أحمد المنشاوي «معمل التحول الرقمي» بكلية التربية، والذي يضم «25» جهاز كمبيوتر مزود بخدمات الإنترنت، وتم تجهيزه وإعداده؛ للتدريب على أساسيات التحول الرقمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك إجراء الاختبارات الخاصة بهذه الدورات.

كما تم افتتاح «وحدة التدريب والتنمية المهنية» بالكلية، والتى تقدم عدداً من الخدمات التدريبية؛ لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية ولمؤسسات المجتمع المحلى، وذلك فى مجالات؛ التنمية البشرية، الذكاء الإصطناعي، التطور التكنولوجي، وذلك للقيام بمتطلباتهم المهنية والوظيفية، وتنمية ورفع مهاراتهم المختلفة.

كما تضمنت الافتتاحات، «المكتبة الرقمية» بكلية التربية، والمزودة بأجهزة حاسب آلي متطورة، والتي تقدم خدمة البحث الإلكتروني في قاعدة الرسائل الجامعية الخاصة بالمكتبة، إضافة إلى افتتاح «مكتبة الطالب»، والتي تضم 29 ألف كتاب متخصص في العلوم التربوية المختلفة، إضافة إلى قاعدة بيانات خاصة بالكلية، كما تم افتتاح مكتبة الدراسات العليا والتي شهدت سلسلة من أعمال التطوير والتهيئة، والتي تضم 2355 رسالة علمية «ماجستير/ دكتوراة».