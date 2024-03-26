رئيس جامعة أسيوط: حريصون على توفير الدعم والرعاية للطلاب المغتربين

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة خاصة الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة من أجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة خلال شهر رمضان المبارك، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير بيئة جامعية داعمة للاستذكار والتفوق العلمي.

تفقد سير العمل

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، جولة بالمدن الجامعية؛ لتفقد سير العمل بها خلال شهر رمضان المبارك، وبرفقته محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية «طلاب»، ومحمد عزت رئيس قسم الإشراف، ولفيف من رؤساء الوحدات السكنية، والعاملين بالمدن الجامعية.

جودة الوجبات المقدمة بالمدن الجامعية للطلاب

وأكد حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل الخدمات للطلاب خلال إقامتهم بالمدينة خلال شهر رمضان المبارك؛ بما ييسر عليهم الاستذكار، ويساعدهم على النجاح والتفوق، موجها بضرورة الحفاظ على جودة الوجبات التي تقدمها مطاعم المدن الجامعية للطلاب المقيمين بها؛ بحيث توفر لهم جميع احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل، كما وجّه بسرعة الانتهاء من بعض أعمال الإنشاءات بملاعب المدن الجامعية.

وتفقد نائب رئيس الجامعة، سير العمل بالمدن الجامعية، والاطمئنان على الطلاب المقيمين بها خلال شهر رمضان؛ إذ التقى بعدد منهم، واستمع إلى آرائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم خلال الشهر الكريم؛ وبدأ بتفقد مدينة الطالبات، والملعب الذي يجري إنشاؤه فيها، ومطعم (ل) الجديد، ثم توجه إلى مدينة الطلاب، وتفقد عددا من الوحدات السكنية بها، كما زار مبنى (ب) المميز، والجناح السكني المخصص به للطلاب ذوي الهمم من المكفوفين، والذي تم مؤخرا الانتهاء من تجهيزه، كما تجول بملاعب المدن الجامعية، ومطعم إسكان (١) بمدينة الطلاب.