شهدت الحلقات الماضية من مسلسل محارب اقتحام حسن الرداد في دور محارب الفيلا الخاصة بأحمد زاهر في دور المحامي حسام الجيوشي، وتهديده له بقتل ابنه وزوجته بعد أن استغل إبراهيم أخيه ودفع له مبالغ مالية كبيرة حتى يشهد ضد محارب، ما جعل حسام يقوم بإبلاغ الشرطة بتهجم محارب عليه، ويحرص متابعي المسلسل على معرفة مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 18.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 18

وبالنسبة لمواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 18، فيتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 9 مساء، ويكون ذلك العرض الأول لها، على أن يتم عرض الإعادة الأولى لها في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، ويتم عرض الإعادة الثانية لها في تمام الساعة 5:15 فجرا.

ومسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد في دور محارب وناهد السباعي في دور زوجته، وأحمد زاهر في دور المحامي حسام الجيوشي، ونرمين الفقي في دور زوجة رجل الأعمال محمود العزازي، ومنة فضالي في دور مروة زوجة حسام، وأسما إبراهيم في دور جدة محارب.