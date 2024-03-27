هل الطقطقة في الظهر خطر على الصحة؟

يعاني العديدون من بعض الآلام في ظهرهم، قد تحدث لأسباب مختلفة سواء كانت الجلوس بوضعية واحدة لفترات طويلة أو ضعف العضلات، أو ربما تكون ناتجة عن السمنة، التي يمكن أن تُشّكل ضغطا مضاعفا على الفقرات، ما يدعونا إلى طقطقة ظهورنا؛ لنتخلص من تلك الآلام.

ما أسباب طقطقة الظهر؟

قد يضطر البعض للجوء إلى طقطقة ظهورهم؛ حتى يتخلصو من آلام فقرات ظهر، وذكر الدكتور أحمد محفوظ، أخصائي العظام، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن من الأسباب التي قد تدعونا لذلك التصرف قد تكون خشونة الفقرات، ضعف العضلات، زحزحة المفاصل الجانبية للعمود الفقري، السمنة، وغيرها من الأسباب.

وأوضح «محفوظ» أنه بشكل عام لا تؤثر طقطقة الظهر على صحة الإنسان بشكل سلبي، لكّن سبب الطقطقة هو ما قد يشكل الخطر، فلكلٍ منها درجة مختلفة من الخطورة، فإذا كانت الطقطقة ناتجة عن خشونة متكررة في الفقرات أو ضعف بها، فذلك يشير إلى ضرورة الاستشارة الطبية، أما إن كانت بسبب وضعية الجلوس لفترة طويلة، فلا قلق في ذلك.

ماذا يحدث عند طقطقة ظهرك

بشكل عام، فإن طقطقة الظهر لا تشكل أي مخاطر على الصحة إلا إذا أصبحت عادة مستمرة، فمن الممكن أن يسفر ذلك عن خشونة في المفاصل أو شد عضلي، بحسب دكتور العظام.

ووفقا لموقع «web med» الطبي، يشعر البعض براحة في أجسادهم بعد طقطقة ظهورهم، ورجح الأطباء أن هذا الشعور قد يكون ناتجا عن أن الحركة بشكل عام تساعد في التخفيف من حدة الآلام، وربط بعضهم أن صوت فرقعة الظهر بعد الطقطقة يمكنه أن يساعدنا على الشعور الجسدي بالراحة.