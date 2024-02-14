5 تمارين فعالة تخلصك من آلام الظهر نهائيًا.. احرص على ممارستها

آلام الظهر من أكثر المشكلات الصحية التي يواجهها الكثير من الأفراد في عصرنا الحالي، نتيجة الجلوس الطويل أمام الشاشات في وضعية جلوس خاطئة، ما قد يؤدي إلى حدوث التشنجات العضلية والتعب والإعياء العام، فضلًا عن آلام المفاصل والعظام، بحسبما ذكرته مجلة سانتي بلوس الفرنسية، لذا نقدم في التقرير التالي، 5 تمارين رياضية فعالة لعلاج آلام الظهر.

القضاء على نوبات آلام الظهر

قالت منار محمد، مُدربة لياقة بدنية، لـ«الوطن»، إن هناك بعض التمارين الرياضية التي تساعد ممارستها على التخفيف من آلام الظهر وتقوية العضلات بما يُدعم العمود الفقري، منها تمرين الانحناء الجانبي ووضعية الطفل والقطة، والتي تساهم أيضًا في تحسين الحركة وتحسين الدورة الدموية، فضلًا عن دورها في التقليل من حدوث نوبات آلام الظهر والرقبة وتحسين المزاج العام، مشيرة إلى 5 تمارين رياضية تساهم في التخلص من آلام الظهر، كالتالي:

- تمرين الانحناء الجانبي

يمكنك ممارسة تمرين الانحناء الجانبي الذي يساعد على تقوية العضلات وتخفيف آلام عظام الظهر، من خلال الجلوس على الأرض ثم ثني رجليك ومد ذراعك اليمنى نحو الأعلى وأنت تستنشق مع الانحناء إلى الجانب الأيسر وأنت تضع يدك اليسرى على الأرض ثم استرح لثوانٍ قليلة، وكررها على الجانب الآخر.

- تمرين وضعية الطفل

يساعد تمرين وضعية الطفل على التخفيف من آلام الظهر، وهو تمرين بسيط يمكن ممارسته في المنزل من خلال وضع الركبتين على الأرض والانحناء إلى الأمام مع مد الذراعين وشد الكتفين جيدًا، مع مراعاة أن يكون الحوض في مستوى القدمين.

- تمرين جلوس الحائط

يعتبر من التمارين الفعالة التي تحفف من آلام الظهر، ويمكن عمله من خلال إسناد الظهر على الحائط مع ثني الركبتين وكأنك في وضع الجلوس، واثبت على تلك الوضعية لمدة 15 ثانية بمعدل يتراوح ما بين 10 لـ 12 مرة يوميًا.

- تمرين وضعية القطة

يمكنك عمل هذا التمرين عن طريق الجلوس على الأرض ووضع اليدين خلف الرقبة مع ثني الرجلين، على أن تستنشق الهواء جيدًا خلال تلك الوضعية وأنت تفتح المرفقين وترفع الصدر إلى الأعلى ثم قم بالزفير وأنت تثني المرفقين وتنحني إلى الأسفل.

- تمرين تمديد أوتار الركبة

هو من التمارين المهمة والفعالة للتخلص من آلام أسفل الظهر، ويمكن ممارسته من خلال الاستعانة بحزام طويل تلفه حول باطن القدم وأنت جالس في وضع الانحناء على الأرض مع ثني ركبة واحدة، واسحب الحزام ببطء لثوانٍ حتى تشعر بتمدد خفيف في الجزء الخلفي من الساق، وكرر هذا التمرين مع كل ساق حوالي 4 مرات في اليوم.