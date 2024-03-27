رئيس منظمة الروتاري الدولي يصل القاهرة لمتابعة المشروعات التنموية غدا

يصل غدا إلى القاهرة رئيس منظمة الروتاري الدولي مستر جوردن ماكينالي وحرمه هيذر، وعضو مجلس إدارة الروتاري الدولي باتريك شيزانجيا من زامبيا، في زيارة لمتابعة المشروعات الخدمية التنموية التي تقيمها الأندية الروتارية بمصر.

تأتي زيارته إلى مصر في ختام جولة تشمل 7 دول إفريقية هي نيجيريا، الكاميرون ، تشاد، مالاوي، رواندا، جنوب إفريقيا، مصر.

وتعتبر منظمة الروتاري من أكبر المنظمات الخدمية في العالم، وتضم نحو 35 ألف ناد ونحو مليون و400 ألف عضو.

أنشئ أول نادي روتاري في مصر عام 1929، ويبلغ عدد الأندية الروتارية بمصر حاليا 125 ناديا في مختلف المحافظات تقدم جميعها خدماتها التنموية في جميع مجالات الخدمة.

ويضم الروتاري في مصر بين أعضائه صفوة المجتمع من رجال أعمال وقادة ومسؤولين وللروتاري في مصر علاقات وشراكات متعددة مع شركات استثمارية وهيئات دولية وجمعيات كبرى وعدة جهات مسؤولة في الدولة.

زيارة لمدة 3 أيام

ومن المتوقع أن تستمر زيارة رئيس الروتاري الدولي 3 أيام، يقوم خلالها بزيارة الأهرامات والمتحف الكبير ومتحف الحضارات ويتفقد المشروعات التنموية الكبيرة.

سيكون في استقبال رئيس الروتاري الدولي محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر المهندس أيمن نزيه وحرمه، ومحافظ سابق ميان رسلان الرئيس التنظيمي للجولة في الدول الإفريقية السبع ، وسيجري رئيس الروتاري الدولي لقاء موسعا مع جميع الروتاريين في أحد الفنادق للتحدث عن أحدث المشروعات التي قامت بها أندية الروتاري في مصر مؤخرا كما سيقوم بزيارة مسؤولين رسميين لتعزيز شراكة الدولة مع روتاري مصر.