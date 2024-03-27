علاء مرسي لـ«ع المسرح»: أرتبط فنيا بعادل إمام وصلاح السعدني وعدلي كاسب

قال الفنان علاء مرسي، إن الفنان فريد شوقي صاحب فضل عليه في دخول مجال التمثيل، موضحا أنه لكي يدخل مجال التمثيل عمل في القهوة التي يجلس بها الفنانون، وكان يقيم وينام بداخلها.

الفنان علاء مرسي يرتدي قناع السعادة

أضاف خلال حديثه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على قناة «الحياة»: «كنت مصمما وكنت عايز أفرح والدتي، فدخلت لها وأنا أرتدي قناع السعادة، وقولتلها باركيلي أنا بقيت ممثل خلاص، شوفيني في التلفزيون».

الفنان هدفه الوصول لقلب جمهوره

وتابع بأن الفنان هدفه الوصول لقلب جمهوره، لأنه عندما يصل الفنان لقلوبهم سيقتنعوا به ويحبوه: «زي ما أنا حصل معايا مع النجوم، أنا عندي ارتباط توحد قوي جداً بالأستاذ عادل إمام، وصلاح السعدني، وعدلي كاسب كان من عظماء التمثيل بس مش مشهور».