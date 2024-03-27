علاء مرسي لـ«ع المسرح»: «الحلم والضحك والدموع» اسم روايتي في الحياة

أكد الفنان علاء مرسي، أن اسم روايته في الحياة «أيام الحلم والضحك والدموع»، موضحًا أن الحلم هو الأساس والأصل في كل شيء، كما أن الضحك يكون أمام العديد من المواطنين، لكن الدموع تخصه فقط وبداخله وهي الأساس، والضحك يكون للناس.

علاء مرسي: أرتدي قناعا أخفي به الدموع

أشار خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على قناة «الحياة»، إلى أنه يرتدي قناعا يخفي به الدموع؛ لأن كل شخص كان لديه حلم أن يحقق النجاح في الفن أو على المسرح عانى ووصل به الحال إلى البكاء والدموع، مشددًا على أن شخصا يعمل في مهنة الفن لن يرضى بوضع سقف وحد للطموح والحلم، ودائمًا يكون في حالة من الاحتياج والعمل من أجل تحقيق الأحلام.

أضاف أنه في حالة تحقيقه النجاحات والوصول للحلم، يعبر عن هذا النجاح بالدموع، مؤكدًا أن الدموع هي المشاعر الحقيقة.