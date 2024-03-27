علاء مرسي لـ«ع المسرح»: والدي نموذج للوسطية ولم يمانع عملي بالفن

أكد الفنان علاء مرسي أن والده كان إمام مسجد «إبراهيم الدسوقي» ولم يكن يمانع عمله في المجال الفني، مشددًا على أن والده كان يستمع لأغاني أم كلثوم ويشاهد العديد من المسلسلات ويحب الفنان صلاح منصور، والده نموذح للوسطية.

الشهادة الدراسية سلاح الجيل

وأشار «مرسي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، إلى أن مشكلة والده معه، انه لابد أن يحصل على شاشة دراسية جيدة، مؤكدًا أن والده من جيل الشهادة سلاح ووجود وظيفة ثابتة أمر ضروري، مؤكدًا أن كل كلام والده صحيح لكنه لم يعمل به، متابعًا: «أنا خدت الشهادات ومتعلقة عندي في البيت».

ونوه بأن الشهادة الدراسية أعطته قناعا للاستمرار في الحياة، مشددًا على أنه فنان ويحب التمثيل والإخراج وأنه يهوى هذا العمل وغير قادر على أن يكون محترف.