علاء مرسي لـ«ع المسرح»: أصعب ما يشعر به الفنان هو الإهمال.. مثل توفيق الدقن

قال الفنان علاء مرسي، إن الصراع الأقوى بالنسبة له، هو عدم الاكتفاء بتحقيق الذات، وعدم الرضا هو من أكبر الصراعات، وهذا يعود إليه، متابعًا: «أنا أتهم علاء ثم الآخرين، لأنهم لم ينقذوا علاء، لماذا لم ينقذوا علاء هل هم يحبون أن يخطئ علاء، إذا وجدت علاء يغرق، لماذا تتركه في هذه الحالة؟».

التوحد مع المهنة

وأضاف مرسي، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن من أهم الصراعات في حياته كإنسان هي توحده مع المهنة، لافتًا إلى أنه يتوحد مع الشخصيات التي يؤديها، وبالرغم من أنه يستطيع التمثيل والإخراج والإنتاج فهو ما زال لم يشعر بالاكتفاء في إحدى المهن.

الرفض والإهمال للإنسان

وتابع: «أصعب أمر على الفنان أن يشعر بالرفض أو الإهمال، فمثلًا رأيت الأستاذ توفيق الدقن العملاق، جالسا في كواليس المسرح في صمت، حتى قدوم مشهده، ويقوم متضررًا، وهو من أهم النجوم، ولكن لكل شيء نهاية والبقاء لله عز وجل وحده».