سر وجود إله الحرب «مونتو» في تتر مسلسل مليحة.. ماذا يفعل؟

في فيديو كليب «أصحاب الأرض» في تتر مسلسل مليحة، يخرج رجل ضخم برأس صقر، يساعد بطريقة غير معروفة طفل في الأنفاق وهو «حنظلة»، لا يعرف أحد من هذا الرجل لكنه يصل لتمثال عجل ذهبي ويحطمه بفأسه، لتفتح هذه الخطوة طريقًا لحنظله وجنودا داخل الإنفاق لينتقموا من الملثمين الزرق أصحاب قرون الشياطين أو اليهود؛ فمن هذا الإله الذي يساهم بدور كبير في مساعدة المقاومة؟

إله الحرب في تتر مسلسل مليحة

يروي الخبير الأثري عماد مهدي لـ«الوطن» أن الإله الذي ظهر في تتر مسلسل مليحة، هو «مونتو» إله الحرب الذي يكون على شكل صقر في الديانة المصرية القديمة، ويشار إليه باسم مونت أو منتو، والده أمون ووالدته موت، وكان يُعبد في منطقة أرمنت طيبة، وهو صقر يرتدى ريشتين وقرص الشمس، وهو إله الحرب المعترف به على الرغم من وجود إله آخر للحرب وهي سخمنت أنثى الأسد.

«مفيش قصص عنه وحكايات ومواقف مثل سخمت الغاضبة اللي كانت عينيها حمراء في ثقافتنا وبنقول عينه حمراء، دلالة على الغضب والانتقام، لكن مونتو اشترك اسمه مع عدد من الملوك مثل منتحتب الثالث ودخل اسمه في أسماء أخرى مثل مونتو حتب وتعني مونتو راضي»، كما يقول «مهدي»

وأضاف «مهدي»: الإله مونتو الذي ظهر في تتر مسلسل مليحة يعلن موقف مصر المعارض لما يحدث في الأراضي الفلسطينية؛ والغضب الظاهر في تصرفاته بمعبد في الأقصر، أو ما يعرف حاليا بمعبد الطود هو واحد من أشهر معالم المدينة، وبُني في عهد الأسرة الرابعة، واعتمد في بنائه على الحجر الرملي لقربه من محاجر الحجر الرملي في إدفو بأسوان.

فيديو كليب «أصحاب الأرض» في مسلسل مليحة

وفي أحداث أغنية أصالة الجديدة «أصحاب الأرض» التي تم عرضها تتر بداية مسلسل مليحة؛ يظهر مونتو إله الحرب في مصر القديمة ويكسر تمثال عجل ذهبي وهي في اليهودية العجل الذي عبده اليهود في عهد سيدنا موسى، وكسرها على يد إله مصري حرك الطفل حنظلة في الأنفاق ليقضي على الملثمين ال6 الذين سرقوا الأراضي الفلسطينية.