مصطفى عمار: مسلسل «مليحة» تضمَّن رسالة.. ومنح المواطن العربي بادرة أمل

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، أن الحلقة الأولى من مسلسل «مليحة» أوضح العديد من الأمور، منوهًا بأن الرسالة جاءت واضحة وهو أن «مليحة» وشعبها هم أصحاب الأرض الحقيقيون ولن يغادروها إلى أي مكان آخر.

سيعود كل فلسطيني في يوم من الأيام ليبقى في أرضه وجذوره

وشدد «عمار»، خلال لقائه عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه رغم كل ما يحدث داخل قطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة سيعود كل فلسطيني في يوم من الأيام ليبقى في أرضه وجذوره، موضحًا أن هذا ما تؤكد عليه الدولة المصرية دائمًا في كل خطاباتها السياسية وكل ما يكتبه الكتاب الصحفيون وما ينادي به الإعلام المصري.

الرسالة كانت واضحة من الحلقة الأولى في «مليحة»

وأشار إلى أن الرسالة كانت واضحة من الحلقة الأولى في «مليحة» منحت المواطن المصري والعربي بادرة أمل بأننا لن ننسى فلسطين ولن نتراجع عن دعمها، كما أنه في الداخل الإسرائيلي أيقنوا أنهم أمام عمل لن يمر مرور الكرام، متابعًا: «بعد حلقة اليوم ننتظر هجوما على المسلسل لمحاولة إيقاف عرضه والتقليل من شأنه واتهامه بنشر الأكاذيب كعادة الداخل الفلسطيني».