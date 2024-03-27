مصطفى عمار: توقيت عرض مسلسل مليحة دليل على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن عرض مسلسل «مليحة» يأتي بالتزامن ووسط كم كبير من العنف الذي يمارس على يد الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، موضحًا أن توقيت عرض المسلسل عنصر مهم جدًا، ليس فقط لأنه في موسم درامي رمضاني متنوع.

«مليحة» يؤكد عدم تراجع مصر عن دعم القضية الفلسطينية

وأشار «عمار»، خلال لقائه عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع على «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذا الموسم الرمضاني يحمل العديد من الأعمال القوية الوطنية، مشددًا على أن اختيار توقيت عرض «مليحة» له دلالة كبيرة جدًا على أن مصر لن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية.

عرض الأفلام المصرية بالتليفزيون الإسرائيلي

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة يتم عرض فيلم أو مسلسل مصري بشكل أسبوعي على إحدى قنوات التلفزيون الإسرائيلي، وهو ما يوضح للجميع التعلق الشديد للمجتمع الإسرائيلي بالفن المصري، والذي لا يريد أن يرى الوجه الحقيقي في أي عمل ينتج ويصدره الفن المصري؛ لأنهم يعرفون قيمته وانتشاره الكبير والجيد من