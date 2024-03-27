مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. وعد بلفور وإقامة وطن لليهود في فلسطين

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، باستكمال الجد لحفيده الرواية التاريخية لاحتلال إسرائيل لفلسطين، بعدما طلب منه الطفل الصغير معرفة التفاصيل، قائلاً: «كمل لي يا جدي حكاية الراجل اللي عايز يعمل وطن للهيود في غير أرضهم».

مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. وعد بلفور

وأوضح الجد في مسلسل مليحة الحلقة الثانية أن هيرتزل مؤسس الصهيونية توفى عام 1904، بعدما زرع فكرته الشيطانية في نفوس تلاميذه وتبنوها وحول الفكرة لواقع، وفكروا في وجود قوة عظمى تحمي فكرة وطن اليهود، فكانت برطانيا هي المدافع عن الفكرة.

وأضاف أنه في سنة 1917 وعد اللورد بلفورد بإقامة وطن يهودي في أرض فلسطين، وفي هذا الوقت كانت فلسطين محتلة من بريطانيا، وكان الفلسطينيون يقومون بثورات، بسبب رغبة الاحتلال البريطاني توطين الإسرائيليين فيها.

اليهود ينهبون أراضي الفلسطينيين

وتابع الجد أن اليهود المهجرين إلى فلسطين بدأوا نهب الأراضي من الفلسطينيين، وهجروا أسر وشردوا الصغار، وفي هذا الوقت ظهر عز الدين القسام الشاب السوري الذي درس في الأزهر، وتشكلت المقاومة الفلسطينية ضد اليهود.

وفي مسلسل مليحة الحلقة الثانية، تعيش مليحة (سيرن خاس) ويلات الاحتلال الإسرائلي، فهي واحد من المواطنين الفلسطينيين الذين نهبت أراضيهم على مر الأيام، وعاشت مع أسرتها في مخيمات اللاجئين عام 2000، ثم توجهت إلى ليبيا جراء التهجير القسري من مخيمات اللاجئين.

مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. عصابات مسلحة في ليبيا 2012

وخلال مسلسل مليحة الحلقة الثانية، تشهد الحدود المصرية الغربية قرب مدينة السلوم توترات على أثر أعمال الشغب والجماعات المسلحة التي تشهدها ليبيا عقب ثورات الربيع العربي، وما تبعه من أحداث، حيث قامت عصابة مسلحة بشن غارة استهدفت المكان الذي تعيش فيه عائلة مليحة، وتسببت هذه العصابات في مقتل جنين وعمار أشقاء مليحة، وإصابة والدهما في قدمه، بينما نجت مليحة ووالدتها تحت تهديد السلاح.