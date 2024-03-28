بدأت الحلقة الثانية من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين، بطلاق الثنائي أثناء احتفال أبنائهم وأصدقائهم بهم بمناسبة عيد زواجهما، وأثناء الاحتفال كانت تحرص إحدى الحضور على تصوير رد فعلهم على المفاجأة في بث مباشر، ليتم تصوير لحظة الطلاق وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل هذا الفيديو تريند على كل مواقع السوشيال ميديا، ليتم إطلاق هاشتاج «طلقها في الضلمة».

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. أدهم وياسمين تريند السوشيال ميديا بسبب طلاقهما

وبعد انتشار فيديو طلاق ياسمين وأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2، قامت العديد من الشركات التي كانت متعاقدة مع شركة الدعايا والإعلانات الخاصة بهم بفسخ التعاقد مع شركتهما، الأمر الذي جعل أدهم يرغب في إيجاد حل لتلك المشكلة، حتى لا يحدث المزيد من الخسائر لشركتهما، ليستعين بسيف حتى يتمكن من إيجاد حل له.

وتواصلت العديد من البرامج مع ياسمين وأدهم رغبة منهم في المشاركة في فقرات البرنامج للحديث حول الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا في مسلسل بقينا اتنين، ولكن رفض الثنائي الحديث بشكل قاطع حول ما حدث، إذ أنهم كانا يرغبون في حل مشكلة انتشار فيديو طلاقهم ولا يرغبان في استغلاله.