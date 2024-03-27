الناقد الفني عصام زكريا: مقدمة مسلسل مليحة تاريخية وتوثق القضية الفلسطينية

أبدى عصام زكريا الناقد الفني، إعجابه بمقدمة مسلسل مليحة، ووصفها بـ«التاريخية»، وهي عبارة عن صور ولقطات أرشيفية جيدة، وبها تبسيط أيضا لقصة الصراع وتاريخه وبدايته بشكل جيد، ما يعد توثيقيا أكثر منه دعاية.

توثيق وقائع وحقائق على الأرض

أضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه من المهم أن يكون هناك توثيق وقائع وحقائق على الأرض، ويجب أن يكون واضحا بشكل جيد، خاصة أن ذلك يغيب عن المشاهد الغربي أو الرأي العام الغربي بشكل عام، وربط ما يحدث الآن بما حدث بالماضي والتاريخ.

آلة زيف عالمية في أمريكا والغرب

وتابع: «هناك أناس تفاجأوا عندما عرفوا التاريخ، لأن هناك آلة زيف عالمية في أمريكا والغرب، وبالتالي هناك الكثير من دول العالم لا تعرف القصة وأصل الصراع، ويعتقدون أن الحياة بدأت في 7 أكتوبر 2023، ولا يعرفون أن الموضوع تاريخي وله خلفيات ومعاناة هائلة على مدار عقود للشعب الفلسطيني».