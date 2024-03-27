بعد عرضها في مسلسل مليحة الحلقة 2.. اعرف كلمات أغنية «راجعين»

استقلت أسرة «مليحة» في الحلقة 2 من المسلسل حافلة لنقلهم من ليبيا إلى مصر، بعد تدمير الحي الذي يعيشون فيه على يد إحدى المنظمات الإرهابية، وأثناء الطريق بدأ تشغيل أغنية «راجعين»، لتعبر عن مدى الحزن الظاهر على وجوههم، وفي التقرير التالي كلمات الأغنية التي تغنيها الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي.

صدرت أغنية راجعين التي ظهرت مؤخرًأ في مسلسل مليحة، في شهر 5 عام 2021، من كلمات عامر كحيل، وألحان وتوزيع وغناء الفنانة ناي البرغوثي، وجاءت كلماتها كالتالي:

إن سألت القدس على أولادها

قولوا لها أولادك بالشيخ جراح

وإن سألت غزة على نهارها

قولوا لها ما ظل ليل إلا انزاح

لا تنامي ياما أولادك فايقين

بقلوب مفتوحة وبضي العينين

لا تخافي يمه أولادك راجعين

حاملين إصرار وحب

حاملين عزيمة أرض

وبلد وبنت وولد

حاملين جوري وريحان

عكوب فل وياسمين

فرحة وطرحة وفساتين

والعرس اللي جاي حاملين

والبيت اللي باقي حامين

حامين

لا تنامي ياما أولادك فايقين

بقلوب مفتوحة وبضي العينين

لا تخافي ياما أولادك راجعين

راجعين نعمر البلاد

راجعين نفتح الأبواب

راجعين نعمر البلاد

راجعين نفتح الأبواب

نزرع نبني ونغني

بحيفا بعكا واللد

وبنابلس يافا وجنين

فرحة وطرحة وفساتين

والعرس اللي جايي حاملين

للبيت اللي باقي راجعين

راجعين

الأغنية صدرت سنة 2021

منذ وقت صدور الأغنية، حصلت على حوالي 847 ألف مشاهدة عبر صفحة ناي البرغوثي عبر فيسبوك، بالإضافة إلى 141 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتتناول الأغنية أحداث حي الشيخ جراح الشهيرة.