مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. حسن الصباح يلقي ركين سعد من سور قلعة آلموت

وبينما الحرب بين الجيش السلجوقي رجال قلعة آلموت مستمرة، يذهب زيد بن سيحون (أحمد عيد) إلى حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، ويخبره أنه وجد مع مجموعة من بنات وزوجات الرعاة رسائل القلعة المشفرة وتفسيراتها، بالإضافة إلى خرائط لمداخل القلعة السرية وحصر للغلال والطعام داخل القلعة، ومكاتبات القلعة إلى القلاع الأخرى، ما يؤكد أن هناك خائنا بين صفوفهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

يذهب حسن الصباح ليستجوب بنات الرعاة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، ويجد بينهن فتاة يسألها عن اسمها وتدعى رياحنة (ركين سعد)، ويسألها كيف استطعن فك شفرة الرسائل التي لا يعرفها سوى كبار الدعاة والمختارين داخل القلعة، وتخبره أنها شقيقة أحد المختارين الذين اختارهم لتنفيذ اغتيالات ضد أعدائه، وعلمها كل ما تعلمه داخل القلعة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. حسن الصباح يعاقب بنات الرعاة بإلقائهم من أعلى سور القلعة

يخبرها حسن الصباح أن نهايتها ستكون القتل وجهنم لأنها اختارات دعم السلطان على إيمانها وعقيدتها، وترد عليه قائلة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17: «أنا إيماني ثابت ومذهبي ثابت أكتر منك، أنا واللي معايا لا بنعاون السلطان ولا بنعاونك الاتنين في الظلم واحد، أنت بعت أخويا وأخوات وولاد اللي معايا لجهنم وهو بيبعت جنوده للموت عشان يثبت إنه انتصر عليك».

ويطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون رمي رياحنة وسيدات الرعاة من فوق سور قلعة آلموت.