مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. هل يهزم حسن الصباح جيش السلاجقة؟

هل ينجح حسن الصباح في مواجهة جيش السلاجقة للمرة الثانية، سؤال يطرحه الجمهور قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 17، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، عندما قرر السلطان بركياروق إطلاق حملة عسكرية ضخمة لحصار قلعة آلموت لإخضاع حسن الصباح ورجاله، وحرص على أن يكون الجيش 10 أضعاف أعداد الحملة التي تم إطلاقها في عهد والده وإمدادهم بالمال والسلاح والطعام يكفيهم لحصار القلعة حتى 5 سنوات كاملة.

يعتمد حسن الصباح على ذكائه لحسم الحرب لصالحه، فهل ينجح في ذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17 في تحقيق ذلك، حيث لجأ لعدد من الحيل التي تصب في مصلحته، منها ضم عدد من أبناء الرعاة في المنطقة لجيش السلاجقة بينما ولاءهم لقلعة آلموت، وفي لحظة الاشتباك يقفون ضد السلاجقة ويكونون عين حسن الصباح داخل الجيش.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. حسن الصباح يطلع على معلومات الجيش السلجوقي

مسلسل الحشاشين الحلقة 17 ينجح حسن الصباح في تضليل جيش السلاجقة ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17 من خلال إرسال رسائل وهمية عن تلقيهم إمدادات وهمية من أماكن وهمية بينما يرسل الرسائل الحقيقة مستخدما ألغاز وشفرات يستطيع أتباعه فقط فهمها وإرسال المعلومات المطلوبة إليه.