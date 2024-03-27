موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 17 اليوم

تتيح شبكة قنوات DMC لمشاهديها في موسم الدراما الرمضانية موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 17 أكثر من مرة على مدار اليوم بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة وإعادتها على قناة DMC دراما، حتى يستطيع جمهور المسلسل مشاهدة الحلقة الجديدة من الملحمة التاريخية التي تحمل توقيع المخرج بيتر ميمي في أكثر من توقيت.

كشفت شبكة القنوات عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 17، الذي ينتظره الجمهور بعد الأحداث المهمة والنهاية الشيقة والغامضة التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، لمعرفة من وراء حريق قلعة ألموت والتي امتدت فيها النيران إلى غرفة حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 17

ويشمل موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 17 بطولة كريم عبد العزيز 4 مواعيد على مدار اليوم على قناتي DMC وDMC دراما، وتعاد الحلقة المعروضة على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، في تمام الساعة 1:45 صباحا بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 4:15 مساء.

وفي الوقت الذي تعرض فيه الحلقة الـ17 على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، تعاد الحلقة في 6:30 من صباح اليوم التالي بجانب إعادة ثانية الساعة 1:30 ظهرا.