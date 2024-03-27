بالتزامن مع إعلان وزارة الأوقاف أسماء مساجد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هجريا- 2024 ميلاديًا، بدأ المواطنون في البحث عن أسماء هذه المساجد، والتي يبلغ عددها 48 مسجداً.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بسوهاج 2024

وتعرض الوطن في السطور التالية أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بسوهاج 2024، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها، وهي كالتالي:

- مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض

- مسجد خاتم المرسلين

- مسجد القطب

- مسجد الحق

- مسجد آل حمدون

- مسجد آل علام غرب

- مسجد آل حمدون البحري

- مسجد خالد بن الوليد

- مسجد الأربعين

- مسجد المصطفى

- مسجد الشهداء

- مسجد آل عاصم

- مسجد الكبير

- مسجد مجمع الكبير

- مسجد أحمد فضل

- مسجد الشهيد محمد كامل

- مسجد النخيلى

- مسجد العبور.

- مسجد المجمع الاسلامي

- مسجد ناصر

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد آل هويدي

- مسجد السيدة خديجة

- مسجد الرحمة

- مسجد التوحيد

- مسجد زين العابدين

وفيما يتعلق بباقي مساجد الاعتكاف في سوهاج 2024 جاءت كما هو مرفق على النحو التالي: