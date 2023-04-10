ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية.. منها حظر تصوير المعتكفين

أعلنت مديرية الأوقاف ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية، حيث خصصت 376 مسجدا على مستوى المدن للاعتكاف هذا العام في العشر الأواخر من شهر رمضان، بدءا من اليوم الاثنين.

ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية

وأوضح صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أن ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية هذا العام تم وضعها من قبل وزارة الأوقاف، والتنبيه المشدد بتنفيذها في المساجد المخصصة للاعتكاف كالتالي:

- على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

- الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء، وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

- أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد، أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

- يُمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

- يُحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية

- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة

خريطة مساجد الاعتكاف في محافظة القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه يمكن معرفة أماكن وخريطة وضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية، والتعرف علي عناوين المساجد والأئمة المكلفين بالمتابعة بكل مسجد عبر الصفحة الرسمية لمديرية أوقاف القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن عدد مساجد الاعتكاف في محافظة القليوبية 376 مسجاد بالمراكز والقري موزعة كالتالي :

- 30 مسجدا بإدارة بنها أول.

- 50 مسجدا بإدارة بنها ثان

- 24 مسجدا بكفر شكر

- 85 مسجدا بإدارة طوخ وبرشوم

- مسجد واحد بقها

- 10 مساجد بإدارة قليوب

- 20 مسجدا بالقناطر الخيرية

- 13 مسجدا بإدارة شبرا الخيمة غرب

- 4 مساجد بإدارة شبرا الخيمة شرق

- 113 مسجدا بإدارتي شبين القناطر غرب وشرق

- 11 مسجدا بإدارة الخانكة

- مسجدان بإدارة الخصوص

- 13 مسجدا بإدارة العبور.