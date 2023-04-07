أسماء مساجد الاعتكاف في شهر رمضان 2023 بشمال سيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أسماء المساجد المعلن عنها الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومديرية أوقاف شمال سيناء.

وذكر الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان له، أنّه تم تخصيص 20 مسجدًا على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون الاعتكاف، موضحًا أن المساجد تحت إشراف إمام المسجد، وأن يكون المعتكف من رواد المسجد المعروفين وليس من منطقة أخرى، تنظيما لعملية الاعتكاف.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف بشمال سيناء

ونشرت مديرية الأوقاف في شمال سيناء مساجد الاعتكاف هي: «النصر، والرفاعي، وأم القرى، والقرماني، والسلام، وأبوفراس، والمجمع الإسلامي، وأبوبكر الصديق، وعمرو بن العاص، والسلام بالعريش، والمحطة، والفاروق، وآل عمار، والكبير ببئر العبد، ومساجد قباء بالجورة، والكوثر، وقباء بالشيخ زويد، والكبير بنخل، والرحمن، والقصيمة بالحسنة».

ضوابط الاعتكاف في مساجد شمال سيناء

وأوضحت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنّ هناك ضوابط لصلوات بالعشر الأواخر في رمضان والاعتكاف، والعمل على عدم إثارة الفتنة بين المصلين أو الخروج عن النص، موضحة أنّ جميع المساجد ستكون تحت مراقبة مديرية الأوقاف وشيوخ الوعظ، ولن يسمح بتغيير الضوابط الدينية المتبعة.