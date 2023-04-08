أسماء مساجد الاعتكاف في المحافظات.. 6200 جامع لإحياء السنة النبوية

حرصت وزارة الأوقاف على تحديد أسماء وعناوين مساجد الاعتكاف في محافظات مصر، خصصت نحو 6200 مسجد في جميع المحافظات، لإحياء سنة الاعتكاف التي هي سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله، وتقام في العشر الأواخر من رمضان.

مساجد الاعتكاف في محافظات مصر

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أسماء وعناوين مساجد الاعتكاف في المحافظات، كما حددتها وزارة الأوقاف المصرية.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة القاهرة من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة القليوبية من هنـا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة المنوفية من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الغربية من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة كفر الشيخ من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة البحيرة من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الإسكندرية من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة مطروح من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الشرقية من هنا .

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الدقهلية من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة دمياط من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة السويس من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الإسماعيلية من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة بور سعيد.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الجيزة من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة بني سويف من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الفيوم من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة المنيا من هنا.

للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة سوهاج من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة قنا من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الأقصر من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة أسوان من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة الوادي الجديد من هنا.

-للاطلاع على مساجد الاعتكاف بمحافظة البحر الأحمر من هنا.

الشروط اللازمة للاعتكاف في مساجد المحافظات

وبحسب بيان وزارة الأوقاف المصرية ، إن الشروط اللازمة للاعتكاف في مساجد المحافظات كالتالي:

- تسجيل من يريد الاعتكاف اسمه لدى إمام المسجد المراد الاعتكاف فيه من المساجد المسموح بها.

- الأولوية في التسجيل رواد المسجد وأبناء المنطقة أو المدينة المحيط بالمسجد.

- يراعى إمام المسجد المنوط بذلك توفير لهم الجو المناسب للاعتكاف.

-عدم توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات على المعتكفين .

- حظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم في أي وسيلة.

- اقتصار استخدام التليفون في الضرورة القصوى للتفرغ للطاعة والعبادة بالصلاة والدعاء في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم 2023.

- جميع الائمة المكلفين التنسيق مع الإدارات والمديرية التابع لها في هذا في حالة وجود عوائق.