موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة والإعادة

بدأت أحداث مسلسل المعلم، تتصاعد خلال الحلقات الأخيرة، إذ شهدت صراعا كبيرا بين مصطفى شعبان، وعائلة منذر رياحنة، ويهتم الجميع بمعرفة موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة وموعد الإعادة.

مواعيد مسلسل المعلم على جميع القنوات

ويقتصر موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة وموعد الإعادة، إذ يعرض يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بينما تأتي الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

بينما يعرض مسلسل المعلم، على منصة watch it الرقمية، حتى يتمكن المشاهد من رؤية الحلقات فى جميع الأوقات.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي عن التأخير في الانتقام الذي يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسي لدراما العمل، حيث يستميت البطل في رحلة صعوده، ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصاً وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.